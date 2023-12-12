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Испания

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Рианчо: «Захарян пока не стал любимчиком испанской публики, но фанаты не разочаровались в нем»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Все в Испании ожидают от Захаряна, что он пройдет полную адаптацию. В ла лиге очень много хороших футболистов, ему надо адаптироваться к чемпионату. Даже Месси в свое время имел проблемы с адаптацией. Сейчас никто еще не знает по-настоящему его ценность на поле. Сложно приехать сюда и сразу завоевать сердца болельщиков, здесь очень много выдающихся футболистов. Поэтому он пока что не стал любимчиком публики, но фанаты не разочаровались в нем», — цитирует Рианчо Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 20-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Всего россиянин провел 15 матчей за новую команду и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/riancho-zakharyan-v-ispanii-poka-ne-stal-lyubimchikom-publiki-no-fanaty-ne-razocharovalis-v-nyom-314519/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
Рауль Рианчо
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