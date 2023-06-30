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Испания

Сегодня, 08:33

Президент «Барселоны»: «В УЕФА хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов»

Сергей Разин
корреспондент
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что УЕФА хотел отстранить клуб из Лиги чемпионов.

«Я встречался с Чеферином. Они хотели воспользоваться делом Негрейры и выкинуть нас из Лиги чемпионов. Но к нам не могут применить санкции до решения суда. Мы подали заявку на участие в Лиге чемпионов, и пока нет новостей о закрытии дверей перед нами. У нас будет возможность подать апелляцию, чтобы защитить свои интересы», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесе Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре. Также сообщалось, что ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
Жоан Лапорта
УЕФА
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