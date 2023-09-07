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Испания

Сегодня, 17:55

Рамос допустил возвращение в сборную Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Севильи» Серхио Рамос допустил возвращение в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнут связанные с возможным возвращением обстоятельства, кто знает? Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?» — приводит слова Рамоса Football Espana.

Рамос дебютировал в составе национальной команды в марте 2005 года в матче с Китаем. Всего за сборную 37-летний испанец провел 180 матчей, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/09/06/sergio-ramos-could-come-out-of-international-retirement-if-the-circumstances-arise-who-knows
Серхио Рамос
Футбол
Сборная Испании по футболу
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