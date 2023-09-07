Рамос допустил возвращение в сборную Испании

Защитник «Севильи» Серхио Рамос допустил возвращение в сборную Испании.

«Год назад я принял решение уйти из сборной. Если возникнут связанные с возможным возвращением обстоятельства, кто знает? Все знают, что значит для меня представлять свою страну. Если обстоятельства изменятся, то почему бы и нет?» — приводит слова Рамоса Football Espana.

Рамос дебютировал в составе национальной команды в марте 2005 года в матче с Китаем. Всего за сборную 37-летний испанец провел 180 матчей, забил 23 мяча и отдал восемь результативных передач.