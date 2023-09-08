Рауль сегодня проведет решающие переговоры с «Вильярреалом»

Главный тренер «Кастильи» Рауль близок к тому, чтобы возглавить «Вильярреал», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 8 сентября 46 летний специалист проведет решающий раунд переговоров с «Вильярреалом». Ранее сообщалось, что «Реал» готов отпустить Рауля в другой клуб. Рауль возглавляет молодежную команду «Реала» с 2019 года.

5 сентября «Вильярреал» объявил об увольнении Кике Сетьена, который возглавлял команду с октября прошлого года.