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Испания

14 апреля, 23:57

«Райо Вальекано» впервые с февраля одержал победу в ла лиге, обыграв «Осасуну»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Райо Вальекано» дома обыграл «Осасуну» в матче 29-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Гол в составе команды из Мадрида забил Изи Палазон. Еще один мяч забил Аридане Эрнандес в свои ворота.

За клуб из Памплоны голом отметился Бордонадо Мойсес Гомес.

«Райо Вальекано» впервые с 6 февраля 2023 года одержал победу в ла лиге. Тогда команда победила «Альмерию» (2:0), после этого было 5 ничьих и 3 поражения.

«Райо Вальекано» с 40 очками занимает восьмое место в таблице ла лиги. «Осасуна» находится на девятой строчке (38).

Испания. Ла Лига. 29-й тур
14 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
2:1
Осасуна

Футбол
ФК Осасуна
ФК Райо Вальекано
0
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