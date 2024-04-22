Пенальти в ворота «Барсы» в класико с «Реалом» назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно

На 17-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (3:2) судья Сесар Сото Градо ошибочно наказал Пау Кубарси 11-метровым ударом. В динамике судье показалось, что он с фолом остановил проход Лукаса Васкеса.

На самом деле игрок «Реала» обманул рефери: мадридец, сблизившись с соперником, сделал движение правой ногой в сторону Кубарси и сам зацепился за его правую ногу.

ВАР не вмешался и не исправил ошибку Сото Градо. Возможно, видеоассистенты не отнеслись к решению рефери как к явной ошибке.

На 28-й минуте судейская бригада не засчитала взятие ворот «Реала», не определив, что мяч пересек линию ворот. Позднее выяснилось, что у ВАР не было возможности оценить расположение мяча. На стоп-кадре, с помощью которого можно было бы внести ясность, обзор перекрыт вратарем «Реала» Андреем Луниным. В такой ситуации видеоарбитрам следует поддерживать решение ассистента и судьи. А они гол не засчитали.

Relevo, Canal+ и beIN Sports с помощью своих технических средств попытались убедить, что мяч полностью не пересек линию ворот. Его небольшая часть проекцией все-таки опустилась на ленточку.

Технологии определения взятия ворот в чемпионате Испании нет. Такие моменты возникают редко. Во многих странах федерации и лиги считают нецелесообразным вкладывать большие деньги в то, что применяется несколько раз за сезон.