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Испания

Судейство

Сегодня, 11:50

Пенальти в ворота «Барсы» в класико с «Реалом» назначен ошибочно, ее гол не засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Момент у ворот «Реала».
Фото AFP
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На 17-й минуте матча 32-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (3:2) судья Сесар Сото Градо ошибочно наказал Пау Кубарси 11-метровым ударом. В динамике судье показалось, что он с фолом остановил проход Лукаса Васкеса.

На самом деле игрок «Реала» обманул рефери: мадридец, сблизившись с соперником, сделал движение правой ногой в сторону Кубарси и сам зацепился за его правую ногу.

ВАР не вмешался и не исправил ошибку Сото Градо. Возможно, видеоассистенты не отнеслись к решению рефери как к явной ошибке.

На 28-й минуте судейская бригада не засчитала взятие ворот «Реала», не определив, что мяч пересек линию ворот. Позднее выяснилось, что у ВАР не было возможности оценить расположение мяча. На стоп-кадре, с помощью которого можно было бы внести ясность, обзор перекрыт вратарем «Реала» Андреем Луниным. В такой ситуации видеоарбитрам следует поддерживать решение ассистента и судьи. А они гол не засчитали.

Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Джуд Беллингем (в&nbsp;центре) празднует победный гол в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;. Эталонное класико «Реала»: «Барса» вела дважды, но Мадрид победил и окончательно закрыл золотую гонку

Relevo, Canal+ и beIN Sports с помощью своих технических средств попытались убедить, что мяч полностью не пересек линию ворот. Его небольшая часть проекцией все-таки опустилась на ленточку.

Технологии определения взятия ворот в чемпионате Испании нет. Такие моменты возникают редко. Во многих странах федерации и лиги считают нецелесообразным вкладывать большие деньги в то, что применяется несколько раз за сезон.

ФК Барселона
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