«Реал» может уволить Анчелотти после клубного чемпионата мира

Сегодня, 12:38
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает Relevo.
По информации издания, руководство мадридского клуба недовольно работой Анчелотти в этом сезоне.
Также сообщается, что итальянца могут уволить в случае неудачного выступления команды на клубном чемпионате мира.
В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против «Аль-Ахли», матч пройдет завтра, 8 февраля, начало — 22.00 мск.
В прошлом сезоне под руководством итальянского специалиста сливочные стали обладателями Лиги чемпионов и чемпионата Испании.
Мадридская команда занимает 2-е место в турнирной таблице испанской примеры, набрав 45 очков за 20 матчей. «Реал» отстает от лидера ла лиги «Барселоны» на 8 очков.