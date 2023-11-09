«Реал» продлил контракт с Вальверде до 2029 года

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мадридцев.

Новое соглашение 25-летнего уругвайца рассчитано до лета 2029 года.

Хавбек выступает за «Реал» с 2016 года. В текущем сезоне он провел за сливочных 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Вальверде в 100 миллионов евро.

В «Реале» Вальверде дважды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, а также по разу становился победителем Кубка Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.