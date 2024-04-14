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Испания

14 апреля, 23:55

«Реал Сосьедад» упустил победу над «Альмерией», Захаряна заменили в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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«Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Альмерию» в матче 31-го тура испанской ла лиги — 2:2.

Дубль за гостей оформил Адриан Эмбарба. Форвард забил с игры на 30-й минуте и реализовал решающий пенальти на 88-й.

За хозяев отличились Шеральдо Беккер (32-я минута) и Микель Ойярсабаль (59-я). На 87-й минуте хозяева остались в меньшинстве — красную карточку получил Игор Субельдия.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды. Его заменили на 89-й минуте.

«Реал Сосьедад» (50 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Альмерия» (14) замыкает турнирную таблицу.

Испания. Ла Лига. 31-й тур
14 апр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
2:2
Альмерия

Источник: Таблица ла лиги
Арсен Захарян
Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал Сосьедад
2
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