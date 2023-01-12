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Испания

Сегодня, 00:52

«Реал» по пенальти победил «Валенсию» и вышел в финал Суперкубка Испании

Карим Бензема против Андре Алмейды в матче «Реал» — «Валенсия».
Фото Reuters
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В ночь на 12 января «Реал» в серии пенальти одержал победу над «Валенсией» (1:1, пен. 4:3) в матче 1/2 финала Суперкубка Испании-2023. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В составе мадридской команды гол забил форвард Карим Бензема (39-я минута, пенальти). На 46-й минуте матча отличился полузащитник Самуэль Диас Лино.

Дополнительное время прошло без голов. В серии пенальти мадридцы были точнее — 4:3.

В финале Суперкубка «Реал» сыграет с победителем пары «Барселона» — «Бетис». Они проведут свой матч 1/2 финала турнира 12 января.

Победителем Суперкубка Испании-2022 стал «Реал». Тогда в финале «сливочные» выиграли у «Атлетика» из Бильбао со счетом 2:0.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Реал
1:1
Валенсия

Карим Бензема
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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