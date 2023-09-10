Рубиалес объявил об уходе с поста главы испанской федерации после скандала с поцелуем футболистки

Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем футболистки

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост.

46-летний функционер рассказал о своем решении в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Моя отставка? Да, собираюсь уйти. Потому что не могу продолжать свою работу», — сказал Рубиалес.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

25 августа Рубиалес заявил, что совершил ошибку, но не собирается подавать в отставку. Он сказал, что поцелуй между ним и спортсменкой был по обоюдному согласию. Эрмосо выступила с заявлением, в котором обвинила Рубиалеса во лжи и добавила, что ей не понравился этот инцидент.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.