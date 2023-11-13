Рубиалес потребовал от трибунала по спорту закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании

Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес потребовал от Административного трибунала по спорту (TAD) Испании закрыть дело о поцелуе с футболисткой сборной Испании Дженнифер Эрмосо, информирует Europa Press.

По данным источника, адвокаты функционера считают, что клиент подвергся «линчеванию» под давлением СМИ. Они заявили, что справедливым наказанием для него было бы предупреждение, штраф или дисквалификация на три или шесть месяцев.

Сам Рубиалес заявил, что поцелуй был по обоюдному согласию.

«Все, что я высказал до сих пор, было моей единственной позицией и остается таковой до сих пор», — говорится в заявлении функционера.

30 октября ФИФА отстранила экс-президента федерации футбола Испании на три года после скандала с поцелуем.

15 сентября Национальная судебная коллегия Испании запретила Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной ближе, чем на 200 метров, и общаться с ней в ходе расследования.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы Эрмосо. Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса.