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Испания

Сегодня, 14:03

Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

В пятницу бывший глава организации предстанет перед судьей Франсиско де Хорхе. Сам Рубиалес отказался от комментариев.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.

Футбол
Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
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Кадис – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
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