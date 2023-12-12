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Испания

Сегодня, 13:00

Рюдигер: «У Беллингема невероятная репутация в «Реале»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о репутации полузащитника Джуда Беллингема в команде. Он заявил, что футболист не эгоистичен.

«У Беллингема невероятная репутация в «Реале». Когда ты разговариваешь с ним, ты чувствуешь, что общаешься с мужчиной. Он не эгоистичен. Он делает вещи, которые помогают ему прогрессировать и приносить пользу команду. Это больше всего мне в нем нравится», — цитирует Рюдигера DAZN.

20-летний англичанин перешел в мадридский клуб этим летом из «Боруссии». Сейчас является лучшим бомбардиром ла лиги.

Джуд Беллингем
ФК Реал
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