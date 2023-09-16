Сенников: «У Захаряна очень хороший шанс показать себя против мадридского «Реала»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна проявить себя в матче против мадридского «Реала» в 5-м туре ла лиги.

«Если Захарян выйдет в стартовом составе «Реал Сосьедад», то сможет себя проявить завтра. Тот же Федор Смолов был в аренде в «Сельте» и смог проявить себя в первой игре против «Реала» и забить гол. У Захаряна очень хороший шанс показать себя против мадридского «Реала». В будущем ему будет легче в «Реал Сосьедад», если проявит себя завтра», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Матч между «Реал Сосьедад» и «Реалом» пройдет 17 сентября на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 по московскому времени.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа, подписав контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.