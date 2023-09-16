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Испания

Сегодня, 16:58

«Атлетик» с разгромным счетом обыграл «Кадис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Атлетик» дома с крупным счетом победил «Кадис» в матче 5-го тура ли лиги — 3:0.

Голы в игре забили Горка Гурусета (66-я минута), Асьер Вильялибре (68-я) и Иньяки Уильямс (90+1-я).

«Атлетик» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Кадис» — восьмой (7 очков).

Испания. Ла Лига. 5-й тур
16 сент, 15:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
3:0
Кадис

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Кадис
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
3
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
4
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
5
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
6
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
7
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
8
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
9
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
10
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 - : -
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 - : -
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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