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Испания

16 декабря, 23:22

«Севилья» объявила об увольнении Диего Алонсо, он возглавлял команду с октября

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диего Алонсо.
Фото Reuters
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Главный тренер «Севильи» Диего Алонсо уволен со своего поста, сообщается на официальном сайте клуба.

«Севилья» объявляет, что уволила Диего Алонсо с поста главного тренера команды. Клуб благодарит уругвайского специалиста за его услуги и желает удачи в будущем», — сказано в заявлении клуба.

48-летний Алонсо тренировал «Севилью» с октября. Под его руководством испанский клуб провел 14 матчей, в которых одержал 2 победы, 5 раз сыграл вничью и уступил в 7 встречах.

16 декабря «Севилья» на своем поле разгромно уступила «Хетафе» (0:3) в 17-м туре ла лиги. С 13 очками андалусийцы занимают 16-е место в чемпионате Испании.

Кроме того, «Севилья» с 2 очками заняла последнее место в группе B в Лиге чемпионов и вылетела из еврокубков.

Футбол
ФК Севилья
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