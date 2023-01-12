«Я не для таких парней, как ты». Шакира задела Пике в новом клипе

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Колумбийская певица Шакира записала новую песню, в которой не в лучшем свете высказалась о своем бывшем сожителе, экс-защитнике «Барселоны» и сборной Испании Жераре Пике.
Шакира записала совместный трек с аргентинским диджеем Bizarrap.
В тексте песни есть следующие строчки: «Я не для таких парней, как ты. Я слишком высоко для тебя, поэтому ты с кем-то вроде себя».
Также в новой песне Шакира говорит Пике, что он «променял Ferrari на Renault Twingo».
Напомним, что Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена испанского футболиста.
Колумбийская певица получила опеку над детьми после расставания с футболистом.