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Сегодня, 02:38

Симеоне — о победе над «Гранадой»: «Надеемся, что Мората забьет как можно больше голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча стартового тура чемпионата Испании против «Гранады» (3:1).

«Чемпионат очень сложный, все команды играют очень хорошо. Было трудно победить, потому что «Гранада» провела хороший матч. Замены придали нам сил и уверенности в концовке. Мы надеемся, что Мората забьет как можно больше голов. Мы возлагаем большие надежды на него и на Депая, Корреа, Гризманна, Карраско. Я рад за Мемфиса, он знает, что должен прилагать огромные усилия», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико» в следующем туре отправится в гости к «Бетису» 20 августа. «Гранада» дома сыграет с «Райо Вальекано» 21-го числа.

Альваро Мората
Диего Симеоне
ФК Атлетико
ФК Гранада
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