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Испания

Сегодня, 18:23

Симеоне рассказал, что для него значит «Атлетико»

Алина Савинова
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что для него значит пребывание в мадридском клубе.

«Это очень важная часть моей жизни. Спорт всегда сопровождал мою жизнь, наполненную стремлениями к прогрессу и большим количеством спортивных амбиций. Тебя так долго отождествляют с чем-то, потому что в тебе видна страсть. В противном случае вы бы этого не сделали», — приводит Marca слова Симеоне.

52-летний специалист работает в «Атлетико» с 2011 года. Его нынешний контракт с испанской командой рассчитан до 2024 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/atletico/2022/11/04/636517f346163fe0538b459f.html
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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