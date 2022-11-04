Симеоне рассказал, что для него значит «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что для него значит пребывание в мадридском клубе.

«Это очень важная часть моей жизни. Спорт всегда сопровождал мою жизнь, наполненную стремлениями к прогрессу и большим количеством спортивных амбиций. Тебя так долго отождествляют с чем-то, потому что в тебе видна страсть. В противном случае вы бы этого не сделали», — приводит Marca слова Симеоне.

52-летний специалист работает в «Атлетико» с 2011 года. Его нынешний контракт с испанской командой рассчитан до 2024 года.