Стало известно, сколько «Реал» заплатит за 16-летнего игрока «Палмейраса»

Мадридский «Реал» согласовал трансфер нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает Marca.

По информации источника, сумма трансфера за 16-летнего футболиста составит 35 миллионов евро фиксированных выплат и 25 миллионов евро за выполнение условий разной степени сложности. Также испанский клуб заплатит комиссию агентам и налоги.

Отмечается, что помимо «Реала» в подписании Эндрика также были заинтересованы в «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также главный тренер «Барселоны» Хави заявлял, что нуждается в бразильском футболисте и каталонцы вели переговоры с ним и его отцом. Однако игрок хотел перейти в мадридский клуб.

Эндрик выступает за «Палмейрас» с июля 2022 года и провел за бразильский клуб 16 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Нападающий должен присоединиться к «Реалу» в июле 2024 года.