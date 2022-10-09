Суарес признался, что все еще смотрит все матчи «Барселоны»

Сегодня, 08:06
Бывший форварда «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не пропускает матчи каталонского клуба.
«Я продолжаю смотреть практически все матчи «Барселоны». Я фанат этой команды. Конечно, уход из «Барселоны» прошел очень болезненно, но я знаю, что этот клуб дал мне почти всё, что у меня есть. Очень горжусь своим выступлением здесь, я всегда полностью отдавал себя игре», — цитирует Суареса журналист Мигель Бласкес.
Уругваец играл в «Барселоне» 2014 по 2020 год. В составе каталонской команды форвард выиграл 12 трофеев. Из «Барселоны» в 2020 году футболист ушел в «Атлетико». На данный момент он выступает за «Насьональ».