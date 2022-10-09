Суарес признался, что все еще смотрит все матчи «Барселоны»

Бывший форварда «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что не пропускает матчи каталонского клуба.

«Я продолжаю смотреть практически все матчи «Барселоны». Я фанат этой команды. Конечно, уход из «Барселоны» прошел очень болезненно, но я знаю, что этот клуб дал мне почти всё, что у меня есть. Очень горжусь своим выступлением здесь, я всегда полностью отдавал себя игре», — цитирует Суареса журналист Мигель Бласкес.