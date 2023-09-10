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Испания

Сегодня, 13:24

Тчуамени заявил, что его дела в «Реале» идут отлично

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал нынешнее положение в мадридском клубе. Француз вновь играет в стартовом составе команды Карло Анчелотти.

«Мои дела в «Реале» идут хорошо. Я выступаю на должном уровне и получаю игровое время. Могу сказать, что я счастлив тем, как все складывается», — цитирует Тчуамени журналист Сабер Дефарж.

В прошлом году 23-летний футболист перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей и отдал 4 результативных паса. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.

ФК Реал
Орельен Тчуамени
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 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
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 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
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 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
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 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
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 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
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 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
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 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
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 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
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 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
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 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
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 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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17.09 00:00
Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
 - : -
17.09 00:00
Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
Р. Вальекано – Алавес
 - : -
17.09 00:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
17.09 00:00
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 00:00
Валенсия – Атлетико
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