Тчуамени заявил, что его дела в «Реале» идут отлично

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал нынешнее положение в мадридском клубе. Француз вновь играет в стартовом составе команды Карло Анчелотти.

«Мои дела в «Реале» идут хорошо. Я выступаю на должном уровне и получаю игровое время. Могу сказать, что я счастлив тем, как все складывается», — цитирует Тчуамени журналист Сабер Дефарж.

В прошлом году 23-летний футболист перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей и отдал 4 результативных паса. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.