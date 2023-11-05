Тедеско назвал Куртуа лучшим голкипером в мире

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско заявил, что считает вратаря «Реала» Тибо Куртуа лучшим в мире игроком.

«Не имеет значения, кто совершил ошибку. Всегда есть способ найти решение. Для меня он лучший вратарь в мире. Но у нас также есть другие хорошие вратари», — цитирует Тедеско Standard.

В июне футболист покинул расположение сборной Бельгии из-за обиды на Тедеско, который не дал ему капитанскую повязку на матч с Австрией.

В активе Куртуа 102 матча за сборную, в которых он пропустил 79 мячей и 51 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.