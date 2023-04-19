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Кроос: «Я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос сообщил, что не собирается уходить из мадридской команды.

«Все идет по плану, но я также уважаю то, чего хочет клуб: как и когда вести переговоры. У меня хорошие отношения с клубом на протяжении многих лет. И этот вопрос уже обсуждался некоторое время. С обеих сторон было абсолютное доверие. Клуб с самого начала знал, что я не собираюсь делать глупостей. Теоретически я мог бы подписать контракт с другим клубом с 1 января, но даже не думал о подобной глупости. Мы доверяем друг другу. Скорее всего, так будет продолжаться и дальше», — приводит слова Крооса AS.

Кроос выступает за мадридский клуб с лета 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний хавбек сыграл за «Реал» 41 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Тони Кроос
Футбол
ФК Реал
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