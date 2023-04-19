«Барселона» рассчитывает, что подписание Месси положительно скажется на финансах клуба

Сегодня, 11:57
«Барселона» рассчитывает, что подписание форварда «ПСЖ» Лионеля Месси положительно скажется на финансах клуба.
Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет вернуть Месси по спортивным, сентиментальным и финансовым причинам. Источники, близкие к клубу, полагают, что доходы, связанные со возвращением Месси, могут составить 25 процентов от общей выручки «Барселоны» в следующем сезоне. Согласно некоторым прогнозам в клубе, эта доля может достичь 33 процента.
По данным источника, «Барселона» планирует предложить 35-летнему аргентинцу контракт на 1 или 2 года. Если Месси согласится на второй вариант, то примет участие в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Месси вернется в команду.
Действующее соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей, забил 20 голов и отдал 18 результативных передач.