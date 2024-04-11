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Испания

Сегодня, 11:18

Тренер и эксперт Бургос извинился за шутку о Ямале: «В наше время нужно ко всему адаптироваться»

Руслан Минаев
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Бывший тренер и эксперт Херман Бургос извинился за шутку о вингере «Барселоны» Ламине Ямале.

Ранее специалист сравнил футболиста с уличным жонглером. После матча 1/4 финала Лиги чемпионов игроки «ПСЖ» и «Барселоны» отказались давать интервью телеканалу Movistar, где на данный момент работает Бургос.

«Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем», — цитирует Бургоса Marca.

Ямаль в этом сезоне провел за «Барсу» 41 матч, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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