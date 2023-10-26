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Испания

26 октября, 15:15

В «Барселоне» извинились за слова члена совета директоров клуба, который назвал Винисиуса клоуном

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Reuters
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Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте прокомментировал пост члена совета директоров клуба Микеля Кампса про форварда «Реала» Винисиуса.

«Даже если это была ошибка, ее не нужно было совершать. Это неудачный твит. Если Винисиус слышит меня, то уверяю: это не повторится», — приводит слова Юсте Marca.

Ранее Кампс в соцсетях написал, что Винисиус заслуживает подзатыльника за то, что он клоун. Позже он удалил публикацию.

«Барселона» сыграет с «Реалом» 28 октября в 11-м туре чемпионата Испании. Начало матча — в 17.15 (мск).

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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