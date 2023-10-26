Анчелотти считает, что Винисиус выиграет «Золотой мяч»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Он обязательно станет обладателем «Золотого мяча», и это произойдет уже скоро. Винисиус вернулся после травмы в хорошей форме и помог команде победить «Брагу», — цитирует Анчелотти TNT Sports.

В этом сезоне 23-летний бразилец забил три гола и сделал три ассиста в девяти матчах во всех турнирах за «Реал».

В субботу, 28 октября, мадридцы сыграют с «Барселоной» в 11-м туре чемпионата Испании.