В «Реал Сосьедад» отказались раскрывать информацию об отступных за Захаряна

В пресс-службе «Реал Сосьедад» не стали раскрывать информацию о сумме отступных за российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Это конфиденциальная информация», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Захарян — воспитанник «Динамо». 19 августа хавбек перешел из московской команды в «Реал Сосьедад». Футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

Сегодня, 21 августа, в «Динамо» сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил 12 миллионов евро за Захаряна.