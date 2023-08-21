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Испания

Сегодня, 11:59

В «Реал Сосьедад» отказались раскрывать информацию об отступных за Захаряна

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» не стали раскрывать информацию о сумме отступных за российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Это конфиденциальная информация», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Захарян — воспитанник «Динамо». 19 августа хавбек перешел из московской команды в «Реал Сосьедад». Футболист подписал контракт с испанским клубом до конца июня 2029 года.

Сегодня, 21 августа, в «Динамо» сообщили, что «Реал Сосьедад» заплатил 12 миллионов евро за Захаряна.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Валенсия 2 2 0 0 3-1 6
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 Бетис 2 1 1 0 2-1 4
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 Жирона 2 1 1 0 4-1 4
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 Барселона 2 1 1 0 2-0 4
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 Атлетик 2 1 0 1 2-2 3
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 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
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 Вильярреал 2 1 0 1 2-2 3
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12
 Р. Сосьедад 2 0 2 0 2-2 2
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18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 0 : 1
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 1 : 0
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 1 : 3
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 0 : 2
20.08 20:00
Жирона – Хетафе
 3 : 0
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 2 : 0
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
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21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
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