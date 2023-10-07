В «Реал Сосьедад» заявили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна

В «Реал Сосьедад» ответили на вопросы «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна и его адаптации в клубе.

«Арсен работает с партнерами по команде в общей группе. Главный тренер клуба возлагает на него большие надежды», — сказали «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо». После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.