Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:06

В «Реал Сосьедад» заявили, что главный тренер возлагает большие надежды на Захаряна

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

В «Реал Сосьедад» ответили на вопросы «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна и его адаптации в клубе.

«Арсен работает с партнерами по команде в общей группе. Главный тренер клуба возлагает на него большие надежды», — сказали «СЭ» в пресс-службе испанского клуба.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо». После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
Обсудить
Читайте также
Боец UFC Бобби Грин снова обвинил Махачева в употреблении допинга
Стало известно условие, при котором Месси может вернуться в Европу
В Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына
Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне
Лидер первой панк группы Екатеринбурга погиб на Кубе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
Лещук: «Скучаем ли по Захаряну? Это он по нам скучает»
Дуэль «Арсенала» с «Ман Сити», итальянское дерби и Захарян против «Атлетико». Что смотреть на выходных
Рианчо: «В «Реал Сосьедад» сумасшедшая конкуренция, Захаряну будет тяжело»
В «Реал Сосьедад» назвали причину, почему Захарян пропустит матч с «Атлетиком»
Захарян пропустит четвертый подряд матч «Реал Сосьедад»
Личка дал совет россиянину Захаряну в «Реал Сосьедад»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Нет шансов, что Модрич уйдет зимой. Он не хочет»