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Испания

Сегодня, 11:58

В «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян готов сыграть с «Мальоркой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Реал Сосьедад» рассказала о состоянии здоровья полузащитника Арсена Захаряна.

«Арсен Захарян без проблем работает со своими товарищами по команде. Здоровью футболиста ничто не угрожает — Арсен чувствует себя отлично! Он был готов до, и сейчас россиянин так же полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», — приводит слова пресс-службы испанского клуба Sport24.

Ранее 20-летний россиянин из-за болезни пропустил несколько матчей «Реал Сосьедад». Он вернулся на поле, выйдя на замену в игре против «Атлетико» (1:2) в 9-м туре ла лиги.

В 10-м туре «Реал Сосьедад» на своем поле примет «Мальорку». Встреча пройдет в субботу, 21 октября.

Захарян в летнее трансферное окно перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Полузащитник провел 4 матча в ла лиге, не отличившись результативными действиями.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
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