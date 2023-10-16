В «Барселоне» рассказали о ситуации с контрактом де Йонга

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал ситуацию по поводу нового контракта полузащитника клуба Френки де Йонга. Он отметил, что еще не говорил с представителями игрока о продлении соглашения.

«Единственный наш разговор был о том, чтобы познакомиться после моего назначения. Де Йонг находится в идеальном возрасте как футболист и играет на отличном уровне. Вот почему мы хотим, чтобы он оставался в команде еще несколько лет», — цитирует Деку Mundo Deportivo.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 6 матчей, забив 1 гол.