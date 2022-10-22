«Валенсия» дома проиграла «Мальорке»

«Валенсия» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании проиграла «Мальорке» (1:2).

Игроки гостей Ведат Муричи и Ли Кан Ин точными ударами ответили на гол Эдинсона Кавани.