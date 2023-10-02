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Испания

Сегодня, 08:32

Вальверде рассказал, каково было работать с Месси

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото AFP
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде вспомнил, каково работать с форвардом Лионелем Месси. Специалист возглавлял «Барселону» с 2017 по 2020 год.

«Вы видели, как он играет, да? Ну что я тебе скажу такого, чего вы не знаете? Сложно ли с ним работать? Нет. В конце концов, когда ты идешь в такой клуб, ты понимаешь, с кем будешь работать. Это правда, что нужно учитывать, кто есть кто. Месси — игрок, который даст вам все», — цитирует Вальверде Relevo.

Летом аргентинец перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. Месси из-за поврежения пропустил три последних игры своей команды, в том числе финал Открытого кубка США, который «цапли» проиграли «Хьюстон Динамо» (1:2).

Лионель Месси
ФК Барселона
Эрнесто Вальверде
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