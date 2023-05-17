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Испания

17 мая, 11:46

Винисиус может остаться в «Реале» до конца карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может остаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.

Как сообщает Daily Mirror, такое мнение высказал агент бразильского игрока, несмотря на сообщения о его переходе в АПЛ.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отношении к Винисиусу со стороны фанатов и игроков.

22-летний форвард выступает за «Реал» с лета 2018 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 голевую передачу.

Винисиус Жуниор празднует забитый гол. Винисиус проводит фантастический сезон. В Испании его провоцируют, а Лига чемпионов дает возможность думать только о футболе

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
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