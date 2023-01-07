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Испания

Сегодня, 21:20

Куртуа: «Если судья назначает спорный пенальти в их ворота, то должен назначить и в наши. Своего рода компромисс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал назначение пенальти в его ворота в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:2).

«Одна рука Алабы была на земле, потому что он поскользнулся и хотел встать. Судье все равно, что это опорная рука. Я не знаю, нормально ли это, но нам никогда не приводили это в качестве примера фола, так что посмотрим

Если судья назначает пенальти, который был немного сомнительным, в их ворота, то должен назначить и такой пенальти в наши. Очевидно, что это своего рода компромисс», — цитирует Куртуа AS.

Тибо Куртуа
ФК Вильярреал
ФК Реал
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