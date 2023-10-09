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Испания

Сегодня, 08:56

Ямаль стал 5-м среди юных авторов гола в истории топ-лиг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль вошел в топ-5 самых юных авторов гола в истории топ-лиг.

16-летний Ямаль забил «Гранаде» в матче 9-го тура ла лиги (2:2) в возрасте 16 лет и 87 дней, установив рекорд лиги. В европейских топ-лигах рекордсменом является Амедео Амадеи из «Ромы», который забил мяч в 1937 году в возрасте 15 лет и 287 дней.

Также в топ-5 входят Джейсон Доццелли («Ипсвич», 1984-й год, 16 лет и 57 дней), Джанни Ривера («Алессандрия», 1959, 16 лет и 68 дней) и Пьетро Пеллегри («Дженоа», 2017, 16 лет и 72 дня).

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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