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Испания

Сегодня, 10:27

Захарян отправился в Россию в отпуск

Виктория Кравченко
Арсен Захарян.
Фото Reuters
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В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» сообщили, что российский полузащитник Арсен Захарян вернулся в Россию. Испанский клуб на данный момент находится в отпуске.

«О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращению в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», — цитирует пресс-службу «Реала Сосьедад» Sport24.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2022 года. 20-летний россиянин провел 17 матчей за испанскую команду и сделал 1 результативную передачу.

После 18 туров ла лиги команда занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607766-real-sosyedad-arsen-zakharyan-uyekhal-v-rossiyu
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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