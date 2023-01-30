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Испания

Сегодня, 20:09

Карвахаль о матче против «Барсы» в Кубке Испании: «Фаворитов на этой стадии нет, но мы давно не выигрывали трофей»

Дани Карвахаль поделился мнением о полуфинале Кубка Испании против «Барселоны».
Руслан Минаев
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Защитник «Реала» Дани Карвахаль поделился мнением о полуфинале Кубка Испании против «Барселоны». Первый матч между клубами пройдет 28 февраля, ответный — 4 апреля.

«На этой стадии фаворитов уже нет. Нам придется показать свою лучшую игру для того, чтобы выйти в финал.

Мы давно не выигрывали Кубок Испании. Этот трофей был первым, который я выиграл в «Реале». Надеюсь, мы заберем титул и в этом году», — цитирует Карвахаля ESPN.

Последний раз «Реал» выигрывал Кубок Испании в 2014 году, обыграв в финале «Барселону» (2:1).

Даниэль Карвахаль
ФК Барселона
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