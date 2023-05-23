Жалоба «Хетафе» на «Реал» отклонена

Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил жалобу «Хетафе» по поводу матча 34-го тура ла лиги против «Реала» (0:1).

В «Хетафе» считают, что мадридская команда нарушила правила, изменив подготовленную схему в последний момент. В подобных случаях команде грозит техническое поражение.

В комитете объяснили, что автор гола Марко Асенсио не покидал поле, поэтому нельзя считать, что он был заменен.

У «Хетафе» есть 10 дней на подачу апелляции.