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Сегодня, 08:20

Президент «Барселоны» Лапорта: «У команды все складывается хорошо. Хави отлично справляется»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался касательно результатов каталонской команды в текущем сезоне.

«У команды все складывается хорошо. Но впереди еще очень много работы, нужно проявить свою целеустремленность. Работа главного тренера? Хави отлично справляется. Он возглавил «Барселону» в непростой период, но смог все наладить. Этот тренер привил футболистам командный дух», — приводит слова Лапорты Marca.

Хави работает в каталонской команде ноября 2021 года.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 53 очка за 20 матчей. Ближайший преследователь сине-гранатовых — «Реал», который отстает от каталонцев на 8 очков.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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