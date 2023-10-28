7 будущих звезд «Барселоны». Часть из них уже гремит на всю Европу

Запоминайте их имена.

Фермин Лопес, 20 лет

Позиция: центральный полузащитник/вингер

Гражданство: Испания

В сезоне-2023/24: 8 матчей, 2 гола, 1 голевая передача за «Барселону». 1 матч за «Барселону Б»

В среду «Барселона» не без труда обыграла «Шахтер» (2:1), а главным действующим лицом матча стал 20-летний хавбек Фермин Лопес. Он сделал оба гола хозяев: сперва Ферран Торрес добил мяч в ворота сразу после того, как юноша попал в каркас, а следом сам Фермин впервые отличился в Лиге чемпионов. Лопес вообще был самым активным: нанес больше всех ударов, а во втором тайме еще раз забил, но из офсайда.

Футболисту 20 лет, а по меркам воспитанников «Барсы» это уже солидный возраст. Но в клубе никто не видит проблемы. Лопес забил дебютный мяч за основу еще в сентябрьской встрече с «Мальоркой», после чего Хави не поскупился на похвалу: «Фермин — игрок высокого уровня. Если он поверит в себя, то сможет стать футболистом «Барселоны» на долгие годы».

Лопес может занять несколько позиций в средней линии, тренеры его особенно ценят за светлую голову и работоспособность. В прошлом сезоне он забил 12 мячей за «Барселону Б», а сейчас уже регулярно выходит в основе главной команды.

Марк Гиу. Фото Reuters

Марк Гиу, 17 лет

Позиция: центральный нападающий

Гражданство: Испания

В сезоне-2023/24: 2 матча, 1 гол за «Барселону». 1 матч за «Барселону Б»

В минувшее воскресенье этот 17-летний юноша превратился из ноунейма в рекордсмена всего за 34 секунды — именно столько Гиу потребовалось на то, чтобы дебютировать за «Барселону» и забить за нее первый мяч. Для клубной истории это беспрецедентное событие.

Гиу мигом стал звездой дня, но его потенциал гораздо шире этих рамок. В академии каталонцев он выделяется нетипичным для нее стилем игры. Гиу — не «ложная «девятка», а классический рослый центрфорвард, прекрасно играющий как головой, так и обеими ногами. В последнее время мода на традиционных «девяток» возвращается в большой футбол, так что запомним фамилию Гиу — мы наверняка увидим ее на табло европейских стадионов еще не раз.

Марк Касадо, 20 лет

Позиция: опорный полузащитник

Гражданство: Испания

В сезоне-2023/24: 1 матч за «Барселону». 6 матчей за «Барселону Б»

Опорные хавбеки часто раскрываются поздно. Например, воспитанник «Барсы» Ориоль Ромеу не пригодился клубу в юном возрасте, зато сейчас он важный для каталонцев игрок.

У Марка Касадо другая ситуация. Не секрет, что у сине-гранатовых сейчас скудный выбор среди классических опорников — после ухода Бускетса вернувшийся в родной клуб Ромеу сразу стал безальтернативным выбором для Хави. Да, иногда вглубь опускается Гюндоган, но на месте «шестерки» немец не может раскрыть все лучшие качества, так как занят черновой работой.

Касадо — капитан «Барселоны Б», которого Хави уже подпускает к основе. В игре с «Шахтером» он дебютировал за главную команду и помог ей удержать три очка. Нет сомнений, что в ближайших матчах Марку будут давать еще больше времени.

Арон Якобишвили. Фото Соцсети

Арон Якобишвили, 17 лет

Позиция: голкипер

Гражданство: Венгрия

В сезоне-2023/24: 3 матча за «Барселону» (U-19)

Пару недель назад газета The Guardian опубликовала ежегодный список 60 главных талантов планеты, в котором оказалось всего четыре голкипера. Среди них — венгерский вратарь молодежки «Барселоны» с грузинскими корнями Арон Якобишвили.

Он оказался в «Ла Масии» случайно: когда Арону было 11 лет, его мама получила работу в Каталонии, а через год скауты «Барсы» заметили голкипера на одном из местных турниров. Сейчас Якобишвили 17, и он уже привлекается к тренировкам с основой, хотя еще даже не дебютировал за «Барселону Б». Зато в Юношеской лиге УЕФА Арон блистает — пока он пропустил всего один мяч за три тура.

Огромный плюс Якобишвили — игра ногами и хладнокровие, чрезвычайно важные качества для современного голкипера. Наверняка мы когда-нибудь увидим его в матче за сборную. Но не факт, что Венгрии: во-первых, есть очевидный вариант с Грузией, а еще у его отца есть израильский паспорт.

Ноа Дарвих, 17 лет

Позиция: атакующий полузащитник

Гражданство: Германия

В сезоне-2023/24: 6 матчей за «Барселону Б». 3 матча за «Барселону» (U-19)

Если верить Transfermarkt, Дарвих в свои 17 лет уже стоит 2,5 миллиона евро. Он самый дорогой футболист «Барселоны Б», хотя даже не воспитанник «Ла Масии». Немецкий хавбек — продукт академии «Фрайбурга», который только минувшим летом продал его в Каталонию за те же два с половиной миллиона (хотя цена может вырасти до пяти).

Дарвиха хотели приобрести еще и «Бавария» с «Арсеналом», и такой спрос объясним: на недавнем Евро (U-17) Ноа дважды забил и четырежды ассистировал партнерам по сборной Германии, а сама она стала чемпионом. По манере игры и позиции новичок сине-гранатовых напоминает Педри — такой же техничный, хорошо пасующий игрок с задатками лидера.

Микаил Файе. Фото Global Look Press

Микаил Файе, 19 лет

Позиция: центральный защитник

Гражданство: Сенегал

В сезоне-2023/24: 7 матчей за «Барселону Б»

Еще один иностранный футболист, не связанный с «Ла Масией». Файе — габаритный сенегалец, которого «Барселона» разглядела в хорватском клубе «Кустошия» в этом году. Там за широкие плечи, рост и неуступчивость африканца уважительно называли монстром, причем это прозвище он получил еще на юношеском чемпионате мира четыре года назад.

Файе — левша, а для центрального защитника это уже огромный плюс: в частности, в «Барселоне Б» сенегалец такой единственный. Разумеется, он с ходу стал основным в команде Рафаэля Маркеса, который в обороне знает толк.

Ламин Ямаль, 16 лет

Позиция: правый вингер

Гражданство: Испания

В сезоне-2023/24: 13 матчей, 1 гол, 1 голевая передача за «Барселону»

Пожалуй, главная молодая звезда современной «Барсы», не считая Гави, Педри и Бальде, которых уже можно называть чуть ли не ветеранами. Ямаль вихрем ворвался в большой футбол: в апреле он дебютировал за «Барселону», еще не отметив 16-й день рождения (клубный рекорд). Тут же Ламина стали сравнивать и с Месси, и с Фати.

Новый сезон — новые рекорды: в августе вингер стал самым молодым автором голевой передачи в ла лиге в XXI веке, обойдя Фати, затем получил звание самого юного футболиста и автора гола в сборной Испании. За «Барсу», конечно, он тоже успел отличиться — честь первой пропустить от таланта выпала «Гранаде».

В Каталонии без ума от Ямаля. Сине-гранатовые в 2023 году уже дважды подписывали контракт с ним, причем по последнему отступные за Ламина составили целый миллиард евро. Хави тоже ценит вингера — он выходит то на замену, то в стартовом составе, но пока еще не пропустил ни одного матча сезона.