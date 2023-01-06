В Испании создали свою медиалигу. Президент — Пике, а в командах — настоящие легенды

У Агуэро и Касильяса уже есть команды.

Медиафутбол уже покорил Россию, а теперь будет развиваться и в Испании. «СЭ» рассказывает, что нужно знать об аналоге нашей МФЛ в этой стране.

Лигу создал Пике вместе с топ-блогером

Впервые об испанской медиалиге заговорили в ноябре — практически сразу после того, как Пике завершил профессиональную карьеру. Жерар объявил о намерении создать турнир на стриме у известного испанского блогера Ибая Льяноса (12 миллионов подписчиков в Twitch).

Судя по соцсетям Ибая, они знакомы с Пике не первый год. Также у Льяноса можно найти фото с Лео Месси, Тибо Куртуа, Фернандо Алонсо и другими известными спортсменами. При этом Ибай — болельщик «Реала», что не мешает ему создавать совместные проекты с легендой «Барсы».

Жерар Пике и Ибай Льянос (в центре). Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Что нужно знать о турнире

Проект получил название Kings League. В турнире участвуют 12 команд, а игроков распределяли по принципу драфта, который состоялся в конце декабря.

В отличие от нашей медиалиги, в Испании команды играют на небольшом поле в формате 7 на 7.

Еще одна особенность — каждый тайм начинается не как в футболе, а как в водном поло: команды стартуют от линии вратарской и пытаются завладеть мячом быстрее соперника.

Тайм длится 20 минут «грязного» времени, то есть таймер не останавливается при выходе мяча за пределы поля. Конечно, есть и дополнительное время.

Неизвестно, подсмотрели ли испанцы у нашей МФЛ, но в Kings League игрок, получивший желтую карточку, уходит с поля на две минуты, а при удалении — до конца матча. Но через пять минут его может заменить одноклубник. Очень похоже на оранжевые карточки, которые были в российской медиалиге.

Послематчевые пенальти исполняются в стиле хоккейных буллитов. А проверка ВАР осуществляется только по запросу. Каждой команде дается лишь одна попытка, и если она оказывается неудачной, то больше запросить проверку нельзя. Если же ВАР докажет ошибку арбитра, то команда получает еще одну попытку.

Судьи выходят на матч с нагрудными камерами — в напряженные моменты видео с них попадают в трансляцию.

Рядом со скамейками запасных стоят большие экраны, а боссы клубов и лиги могут общаться с футболистами и прямо во время матчей давать им советы.

Болельщиков тоже подключили к принятию решений: они могут отдать свой голос за или против того или иного нововведения.

Серхио Агуэро (слева) и Ибай Льянос. Скриншот YouTube-канала Kings League.

Кто из известных футболистов играет в Kings League

Прежде чем рассказать о звездах, выступающих в испанской медиалиге, нужно отметить интересную деталь драфта: в нем могли принять участие все желающие. Для этого нужно было подтвердить свой футбольный уровень и пройти просмотр: если качество игрока устраивало руководство команды, то он мог войти в состав. В случае травмы кого-то из основных футболистов клубы получают право на добор игроков.

На турнире можно увидеть настоящих легенд — Серхио Агуэро и Икера Касильяса. Но, к сожалению, пока только в качестве президентов клубов. Из тех, кто непосредственно выходит на поле, стоит отметить семь суперзвезд:

1. Чичарито — экс-нападающий «МЮ», «Реала» и сборной Мексики.

2. Жоан Капдевила — бывший игрок «Депортиво» и «Вильярреала», чемпион мира и Европы в составе сборной Испании.

3. Хонатан Сориано — форвард, поигравший в «РБ Зальцбург» и за «Эспаньол».

4. Серхио Гарсия — воспитанник «Барселоны», выступал за «Эспаньол», «Бетис» и «Сарагосу», провел два матча за сборную Испании.

Чичарито (Хавьер Эрнандес). Фото Global Look Press

5. Рауль Тамудо — наиболее известен по игре за «Эспаньол». За сборную Испании провел 13 матчей и забил пять мячей.

6. Рубен де ла Ред — еще один экс-игрок сборной Испании, завершил карьеру в 25 лет из-за проблем с сердцем.

7. Карлес Планас — воспитанник «Барсы» и экс-игрок молодежной сборной Испании. Большую часть карьеры провел в «Сельте».

Судя по темпам развития и популярности медиалиги, в ближайшем времени аналогичные турниры появятся и в других странах.