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Испания

Сегодня, 11:00

Месси и «Барселона». Идеальный сюжет или попытка угнаться за прошлым?

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Месси с женой Антонеллой выходят из ресторана в Барселоне.
Фото Jijantes FC
Хави.
Фото Global Look Press
Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
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Возвращение аргентинца в родной клуб — не самая однозначная история со множеством подводных камней.

Ужин с друзьями

На днях Лионель Месси в очередной раз побывал в Барселоне. По факту — рядовое событие, так как аргентинец и раньше предпочитал проводить выходные в столице Каталонии. Как и ужинать во время этих визитов со старыми друзьями — Жорди Альбой и Бускетсом. Однако на фоне бесконечных слухов о грядущем возвращении легендарной «десятки» на «Камп Ноу» последняя поездка вызвала нешуточный ажиотаж.

Такой, что спортивному директору сине-гранатовых Матеу Алемани пришлось комментировать данное событие и говорить, что никаких контактов с Месси у клубного менеджмента не было. Зато теперь все уверяют, что именно ужин с Лео помог Бускетсу определиться со своим будущим и как минимум отложить отъезд в МЛС ради нового контракта с «Барсой».

Месси с женой Антонеллой выходят из ресторана в Барселоне.
Jijantes FC

Это, кстати, тоже не откровение. В Испании давно писали, что планы полузащитника, которого очень хочет сохранить в команде Хави, тесно связаны с Месси. И если бы аргентинец отправился в США, в том же направлении проследовал бы и Бускетс. Теперь же Серхио придется пойти на существенное сокращение зарплаты. Как, к слову, и Альбе, чей контракт существенно утяжеляет платежную ведомость «Барсы».

Если Жорди в очередной раз не согласится на отсрочки платежей или на схему Юмтити с растянутым на более длительный срок соглашением при тех же финансовых условиях, в следующем сезоне ему придется выплатить 32 миллиона евро! В общем, клубу ради Месси придется реализовать многоступенчатый план, в котором значатся как создание музея Лео в старом здании Ла Масии, так и готовность продать английским клубам Рафинью.

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Хотя все гладко, как обычно, только на бумаге, тогда как на пути — масса оврагов вроде нежелания Феррана Торреса переходить в «Атлетико» в обмен на Феррейру-Карраско. Отказ от этой сделки — удар по финансам. Якобы еще и Кристенсен с Кессье отказались от урезания окладов, а клуб считает каждую копейку. Чтобы вписаться в требования ФФП, каталонцы даже закрывают клубное ТВ, экономя при этом 13 миллионов в год. И это лишь первая жертва программы по сокращению расходов на основании внутреннего аудита. В общем, все ради борьбы с кризисом и возвращения легенды, чей будущий контракт детально обсуждается с ла лигой.

Хави.
Фото Global Look Press

Роль Хави

Но так ли все однозначно в этой, бесспорно, красивой и прекрасной с точки зрения восстановления справедливости истории? Когда трибуны «Камп Ноу» вот уже несколько матчей на 10-й минуте начинают скандировать имя своего кумира — это круто. И это дополнительный сигнал Лео, которого в те же самые сроки после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов освистывала часть парижских фанатов. Только это по большей части эмоции, а реальность совсем другая.

Даже с точки зрения таких банальных тезисов, что Месси не молодеет и его нахождение на поле — минус один человек в интенсивном прессинге. Вот только Аргентине это совсем не мешало выиграть ЧМ-2022, хотя кому-то параллели с турниром в Катаре могут показаться натянутыми. Отчасти с претензиями можно согласиться, так как это сборные и скоротечные соревнования, только общие принципы все равно есть.

Хави. Хави заслужил новый контракт. «Барселоне» не найти лучшего тренера, а Месси вернется только к бывшему одноклубнику

Например, интересное мнение о национальной команде, где за Лео на поле были готовы умирать как старые друзья, так и молодежь, для которой капитан был кумиром детства. Чем не барселонский вариант, где есть и ветераны вроде Альбы и Бускетса, и безумно талантливая молодая поросль в лице Педри, Гави, Фати и Араухо? К тому же все они (за исключением Гави) играли с Месси в его последний барселонский год, когда аргентинец показывал лучший футбол на клубном уровне за несколько лет.

Вдобавок ко всему в «Барсе» теперь есть крутой центральный нападающий в лице Левандовски, который мечтает сыграть с Месси в одной команде. Наконец, имеется настойчивое желание главного тренера. Не секрет, что с учетом непростой истории расставания Лео с родным клубом ключевую роль в неформальных контактах с бывшим капитаном сыграл именно Хави. И, как утверждают близкие к клубу инсайдеры, они обсудили с Месси в том числе и его роль на поле, а трансферная кампания строится с учетом предполагаемого возвращения аргентинца.

Усман Дембеле.
Фото Global Look Press

Другая «Барса»

Как раз на этой стадии и начинаются вопросы. В том числе и в связи с двумя тактическими версиями. Согласно одной из них, Хави сказал Месси, что будет использовать его на привычной позиции — справа в атакующей тройке. Другой источник утверждает, что речь идет о смене схемы на 4-3-1-2, где нападающих будет двое, а Лео в квартете полузащитников исполнит роль классической «десятки».

Впрочем, одно другому не противоречит. Месси и прежде, формально располагаясь справа, регулярно опускался на позицию разыгрывающего в центре поля. Так было и в клубе, и в сборной при разных тренерах и системах, включая практиковавшуюся Роналдом Куманом расстановку с тремя центральными защитниками. Вот только дело в том, что с момента прихода на пост главного тренера Хави практиковал совсем другой футбол.

Например, когда под вопросом было будущее Дембеле, тренер твердил, что ему нужен один, а лучше два вингера. В итоге в команде одновременно собрались Дембеле, Фати, Торрес и Рафинья. Месси так не играет. То есть в упомянутом выше квартете есть одна-две лишние фигуры, а схему и роли игроков придется подстраивать под аргентинца. И это — с проблемным правым флангом обороны, где со времен Дани Алвеса нет крутого атакующего защитника. Какое-то время назад говорили, что из-за экономии «Барса» не будет искать такого футболиста, а справа по ситуации будут играть имеющие необходимые навыки Кунде или Араухо. Однако серия неудачных игр, включая встречу с методично разрывавшим правый фланг каталонцев «Райо Вальекано», заставили изменить позицию.

Лионель Месси. Свист фанатов подтолкнул Месси к уходу из «ПСЖ». Ради «Барселоны» Лео отказался от 400 миллионов?

И таких нюансов — масса. Начиная от расстановки и возможной смены ролей отдельных исполнителей до головной боли при определении оптимальных сочетаний в средней линии. Как найти баланс и не обделить игровым временем Педри, Гави, Бускетса, Френки де Йонга и Кессье? И все — ради одного человека, каким бы великим он ни был. Все же помнят слова Жоана Лапорты о том, что никто не может быть важней клуба. Тут же ради регистрации контракта бывшего капитана придется кем-то жертвовать.

Вдобавок ко всему и сам Месси вернется в совсем не ту команду, из которой уходил два года назад. Ему, бесспорно, будет проще, чем после переезда в Париж, потому что «Барса» — родной дом, и знакомых там предостаточно. Но время на притирку потребуется и Лео, и Хави, и всей команде. А так ли много его у футболиста, которому в июне исполнится 36 лет? Тем более что ориентир Месси — Кубок Америки-2024. Далее — всего через год — возможны варианты с той же МЛС.

Если аргентинец уйдет (что далеко не факт), уже привыкшей обходиться без него «Барселоне» снова придется перестраиваться на новый лад. Так что история с возвращением не слишком логична с точки зрения строительства топ-команды на годы вперед. Есть, правда, важный и неоспоримый факт. Месси — гений, который может сыграть так, что мы с придыханием будем вспоминать о его возвращении. Даже если это будет единственный сезон.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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