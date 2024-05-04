Чемпионская гонка в ла лиге: «Реал» готов забрать титул уже сегодня!

36-й титул ла лиги почти в руках у «Мадрида».

В отличие от АПЛ, в ла лиге захватывающей чемпионской гонки в этом сезоне не получилось. Всему виной команда Карло Анчелотти, которая сильно оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Барселоны» — на 11 очков за пять туров до конца.

Турнирное положение первой тройки на данный момент такое.

Исход уже понятен каждому, и никакой интриги здесь нет. До официального завоевания титула «Реалу» нужно набрать еще 4 очка, а при определенных раскладах чемпионом он может стать уже сегодня. Для этого сливочным нужно обыграть «Кадис», а «Жироне» — отнять очки у «Барселоны» (достаточно будет даже ничьей). В первом круге каталонское дерби завершилось не в пользу блауграны — 2:4, поэтому такой расклад более чем вероятен.

Впрочем, Анчелотти, как всегда, спокоен и рассудителен: «Нам не хватает четырех очков. В матче с «Кадисом» нужно набрать три. Это та цель, к которой мы идем».

А что там с календарем?

На первый взгляд, ближайшие соперники мадридцев кажутся мальчиками для битья. Однако не все так просто.

«Реал» играет на «Бернабеу», но «Кадис» нельзя недооценивать. Команда идет в зоне вылета и будет биться за очки, цепляться за шанс остаться в элите. Следующий матч — с «Гранадой», которая также борется за выживание.

«Барселоне» уже ничего не остается, кроме как бороться за второе место, как и «Жироне». Надеяться на осечки «Реала» можно, но кто всерьез готов поверить в то, что опытнейшая команда Анчелотти отдаст титул в такой ситуации? Это невозможно себе представить.

А вот интрига в борьбе за распределение мест в топ-3 еще жива. Помимо «Барселоны» и «Жироны» есть «Атлетико», который отстает от пьедестала на 7 очков. Тут многое решится уже через несколько туров.

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Пока без масштабных празднований

Матч в Мадриде начнется раньше встречи в Жироне. По данным газеты Marca, футболисты «Реала» хотят остаться на «Бернабеу» и дождаться завершения игры «Барселоны», чтобы в случае поражения сине-гранатовых отметить чемпионство. Но масштабных празднований не будет.

В клубе считают, что лучше будет дождаться ответного матча с «Баварией» в Лиге чемпионов и перенести гуляния на следующие выходные. Как сообщает COPE, «Реал» не подготовил автобус для празднования.

Однако ждать поклонникам осталось недолго, 36-й титул ла лиги уже фактически в кармане у «Королевского клуба». А отпраздновать они всегда успеют.