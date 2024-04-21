Последнее класико Модрича. Лука оставил «Реалу» великое наследие, и речь не только о трофеях

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В 32-м туре ла лиги пройдет класико, которое, скорее всего, станет последним для одной из главных легенд «Реала». В Мадриде Лука Модрич закрепил за собой статус одного из лучших полузащитников в истории и даже выиграл «Золотой мяч». Сейчас 38-летний полузащитник все реже появляется на поле, хотя по-прежнему является идеальным взломщиком планов соперника даже на уровне четвертьфинала Лиги чемпионов. Его выход на замену в первой игре с «Ман Сити» (3:3) восхитил болельщиков и спас для бланкос ничью. Но, несмотря на все заслуги, Модрич, скорее всего, покинет «Сантьяго Бернабеу» по завершении сезона.
«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде. Он играет чрезвычайно важную роль в клубе и в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку», — так Карло Анчелотти отозвался о хорвате осенью.
Уже на тот момент Модрич выпал из основы «Мадрида» — сейчас на его балансе лишь 1770 минут во всех турнирах. Это 13-й показатель в команде, примерно на одном уровне с другими запасными Браимом Диасом (1715) и Хоселу (1710). Да, ситуация все равно уникальная — 38-летний ветеран проводит под 2000 минут в футболке «Реала». Нонсенс! Но все же речь идет об уникуме, потому неудивительно, что Лука не смирился со своей второстепенной ролью. Самолюбие обладателя «Золотого мяча» вскипятило недовольство таким положением вещей, о чем говорил сам Анчелотти. Летом при продлении контракта хорвату обещали больше игровой практики, но прогресс более молодых коллег и смена схемы заставили Карло отправить Луку пылиться на скамейку.
Справедливо ли это? Вопрос спорный. С одной стороны, Камавинга по праву выгрыз свое место в основе в нынешнем сезоне. С другой, когда Модрич выходит на замену, его класс по-прежнему виден невооруженным взглядом. В первом четвертьфинале с «Манчестер Сити» хорват выпорхнул на поле на 71-й минуте — в сложнейший для «Реала» момент. Именно его Анчелотти выпустил после двух голов «горожан» за пять минут, которые превратили 2:1 в 2:3. Модрич мгновенно потушил нервозность сливочных и вернул контроль над ситуацией. Чуть больше чем за 20 минут на поле полузащитник отдал 24 передачи (88% точности) и вырезал один ключевой пас. Именно Лука разогнал быструю атаку, в которой «Мадрид» сравнял счет: протащил мяч до штрафной Штефана Ортеги и оформил предголевую.
Мастерство Модрича принесло «Реалу» ничью в первой встрече — в ответной он вновь вышел во втором тайме, в моменте, когда казалось, что «горожане» точно дожмут мадридцев. Большую часть основного времени и весь овертайм гости терпели многотонное давление «Ман Сити». Ключевой отрезок игры снова потребовал наличия Луки в составе, и он снова показал качественную игру. Да, Модрич не реализовал свою попытку в серии пенальти, но его совет помог вратарю Андрею Лунину раскусить Матео Ковачича из «Сити» — полузащитник подсказал голкиперу, что под давлением партнер по сборной Хорватии всегда бьет в левый от себя угол. Совет оказался как нельзя кстати, Лунин потащил удар.
В нынешнем статусе Луке отводятся самые ответственные минуты, в которых необходимы опыт и навыки для успокоения или разгона игры. В ответном матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1) он тоже появился на финише 90 минут, когда соперник осаждал мадридский бастион. На счету Модрича победные голевые в играх чемпионата с «Барселоной» (2:1) и «Мальоркой» (1:0), а также единственный мяч в последней десятиминутке встречи с «Севильей» (1:0). Вероятно, хорват мог бы проводить на поле гораздо больше времени — он не проседал физически даже под бомбардировкой «Сити», а в техническом аспекте остается одним из лучших в Европе.
Об этом говорят и цифры. Модрич входит в 1% лучших полузащитников в топ-5 лигах по продвигающим передачам и приведшим к удару действиям в среднем за 90 минут. Также он в 2% топа по количеству передач и в 3% по ожидаемым ассистам. Хотя тут стоит делать скидку на так называемый эффект запасного — свежий Модрич зачастую выходит на поле против уже подсевшего физически соперника, что дает ему преимущество, и это отражается в статистике.
В голове Луки, как и в лучшие годы, работает суперпроцессор, который переключает стили игры команды и читает игру на несколько ходов вперед. Вопрос в том, способен ли организм ветерана выдерживать по 90 минут каждую неделю. В тренерском штабе «Реала», судя по всему, считают, что нет. У Модрича же другое мнение: «Я не играю так, как раньше, и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего и наилучшим образом готовлюсь к матчам. Хочу играть каждый третий день. Я чувствую себя хорошо и полон энергии».
Издания Relevo и Sport пишут, что в «Реале» приняли решение — истекающий летом 2024 года контракт с хорватом продлен не будет. Более того, если достойного предложения из Европы не последует, то Модрич рассмотрит вариант завершения карьеры. Правда, есть большая вероятность, что если спроса на топ-уровне на Луку не будет, то он вернется в загребское «Динамо», где начинал карьеру.
Время Луки уходит — его контракт заканчивается 30 июня, а Анчелотти уже предложил полузащитнику место в тренерском штабе. Как пишет As, тот отказался, так как пока настроен на продолжение карьеры футболиста. Скорее всего, уже не в «Реале»: молодые Эдуардо Камавинга, Орельен Тшуамени и Федерико Вальверде уже стабильно демонстрируют топ-уровень. В резерве ждут своего шанса еще более юные проспекты.
В какой-то степени хорват уже примерил на себя роль тренера: это остается за кадром, но он обучает молодых партнеров на тренировках, и их прогресс — в том числе заслуга Модрича. «Тренироваться каждый день вместе с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получать степень магистра», — говорил два года назад Анчелотти, и с ним невозможно не согласиться.
Вальверде, Камавинга и Тшуамени уже входят в число самых дорогих полузащитников по данным Transfermarkt (французы стоят по 90 миллионов евро, уругваец — 100). Работа рядом с Лукой сделала сильнее каждого из них.
«Модрич всегда один и тот же, — говорит Вальверде. — Он — эталон в раздевалке, даже если не играет много. Он никогда не грустит, он самый конкурентоспособный. Это воин, и мы восхищаемся им. Он пример для всех. Мы, молодежь, наблюдаем за ним и учимся у него. Я старался научиться как можно большему».
Средняя линия «Мадрида» на годы вперед — наследие, которое Лука оставил на «Сантьяго Бернабеу». И это отражается даже на трансферной политике. Например, Арда Гюлер, по словам деда турка, окончательно выбрал «Реал» после звонка от ветерана — Модрич завещал юному хавбеку свой 10-й номер после ухода. Но Лука подарил Гюлеру кое-что важнее магических цифр на белоснежной футболке: опыт тренировок и игр вместе с одним из лучших полузащитников поколения закладывает серьезный фундамент на будущее. Каждая тренировка с таким мастером, который повидал в футболе абсолютно все, — настоящий подарок.
Видимо, совсем скоро «Реалу» придется расстаться со знаковым полузащитником. 12-летняя эпоха Модрича в Мадриде совпала с одним из самых успешных отрезков в истории клуба: три чемпионства (в конце сезона должно добавиться четвертое), пять побед в Лиге чемпионов (возможно, будет шесть) и еще свыше десятка других трофеев. И во всех этих триумфах хорват играл важнейшую роль.
Даже сейчас, когда игровое время Модрича снизилось, его влияние окутывает всю команду — от доверия в важнейших матчах до работы с будущими и уже настоящими звездами «Сантьяго Бернабеу». Модрич — олицетворение искусства полузащиты. Его пасы внешней стороной стопы, изящные уходы от соперников и другие элегантные (а главное — эффективные) действия делали «Реал» машиной по завоеванию трофеев. И Лука сделал все, чтобы еще годы после его ухода эта динамика сохранялась.
Ну а нам остается смаковать последние выступления Модрича в футболке «Реала». Хотя белокурый гений уже приучил нас, что он и волшебство — понятия идентичные, потому вряд ли мы сильно удивимся, если в «Реале» примут решение, что в следующем сезоне качества Луки команде еще пригодятся.