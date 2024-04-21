Последнее класико Модрича. Лука оставил «Реалу» великое наследие, и речь не только о трофеях

Ветеран продолжает играть важную роль в команде.

В 32-м туре ла лиги пройдет класико, которое, скорее всего, станет последним для одной из главных легенд «Реала». В Мадриде Лука Модрич закрепил за собой статус одного из лучших полузащитников в истории и даже выиграл «Золотой мяч». Сейчас 38-летний полузащитник все реже появляется на поле, хотя по-прежнему является идеальным взломщиком планов соперника даже на уровне четвертьфинала Лиги чемпионов. Его выход на замену в первой игре с «Ман Сити» (3:3) восхитил болельщиков и спас для бланкос ничью. Но, несмотря на все заслуги, Модрич, скорее всего, покинет «Сантьяго Бернабеу» по завершении сезона.

Лука недоволен, что играет меньше. Но он по-прежнему приносит огромную пользу

«Модрич недоволен, потому что не получает много игрового времени. Но он очень мотивирован и всегда хочет помочь команде. Он играет чрезвычайно важную роль в клубе и в раздевалке. Мы любим Луку. Футболисты любят Луку. Все мы любим Луку», — так Карло Анчелотти отозвался о хорвате осенью.

Уже на тот момент Модрич выпал из основы «Мадрида» — сейчас на его балансе лишь 1770 минут во всех турнирах. Это 13-й показатель в команде, примерно на одном уровне с другими запасными Браимом Диасом (1715) и Хоселу (1710). Да, ситуация все равно уникальная — 38-летний ветеран проводит под 2000 минут в футболке «Реала». Нонсенс! Но все же речь идет об уникуме, потому неудивительно, что Лука не смирился со своей второстепенной ролью. Самолюбие обладателя «Золотого мяча» вскипятило недовольство таким положением вещей, о чем говорил сам Анчелотти. Летом при продлении контракта хорвату обещали больше игровой практики, но прогресс более молодых коллег и смена схемы заставили Карло отправить Луку пылиться на скамейку.

Справедливо ли это? Вопрос спорный. С одной стороны, Камавинга по праву выгрыз свое место в основе в нынешнем сезоне. С другой, когда Модрич выходит на замену, его класс по-прежнему виден невооруженным взглядом. В первом четвертьфинале с «Манчестер Сити» хорват выпорхнул на поле на 71-й минуте — в сложнейший для «Реала» момент. Именно его Анчелотти выпустил после двух голов «горожан» за пять минут, которые превратили 2:1 в 2:3. Модрич мгновенно потушил нервозность сливочных и вернул контроль над ситуацией. Чуть больше чем за 20 минут на поле полузащитник отдал 24 передачи (88% точности) и вырезал один ключевой пас. Именно Лука разогнал быструю атаку, в которой «Мадрид» сравнял счет: протащил мяч до штрафной Штефана Ортеги и оформил предголевую.

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Мастерство Модрича принесло «Реалу» ничью в первой встрече — в ответной он вновь вышел во втором тайме, в моменте, когда казалось, что «горожане» точно дожмут мадридцев. Большую часть основного времени и весь овертайм гости терпели многотонное давление «Ман Сити». Ключевой отрезок игры снова потребовал наличия Луки в составе, и он снова показал качественную игру. Да, Модрич не реализовал свою попытку в серии пенальти, но его совет помог вратарю Андрею Лунину раскусить Матео Ковачича из «Сити» — полузащитник подсказал голкиперу, что под давлением партнер по сборной Хорватии всегда бьет в левый от себя угол. Совет оказался как нельзя кстати, Лунин потащил удар.

В нынешнем статусе Луке отводятся самые ответственные минуты, в которых необходимы опыт и навыки для успокоения или разгона игры. В ответном матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1) он тоже появился на финише 90 минут, когда соперник осаждал мадридский бастион. На счету Модрича победные голевые в играх чемпионата с «Барселоной» (2:1) и «Мальоркой» (1:0), а также единственный мяч в последней десятиминутке встречи с «Севильей» (1:0). Вероятно, хорват мог бы проводить на поле гораздо больше времени — он не проседал физически даже под бомбардировкой «Сити», а в техническом аспекте остается одним из лучших в Европе.

Об этом говорят и цифры. Модрич входит в 1% лучших полузащитников в топ-5 лигах по продвигающим передачам и приведшим к удару действиям в среднем за 90 минут. Также он в 2% топа по количеству передач и в 3% по ожидаемым ассистам. Хотя тут стоит делать скидку на так называемый эффект запасного — свежий Модрич зачастую выходит на поле против уже подсевшего физически соперника, что дает ему преимущество, и это отражается в статистике.

В голове Луки, как и в лучшие годы, работает суперпроцессор, который переключает стили игры команды и читает игру на несколько ходов вперед. Вопрос в том, способен ли организм ветерана выдерживать по 90 минут каждую неделю. В тренерском штабе «Реала», судя по всему, считают, что нет. У Модрича же другое мнение: «Я не играю так, как раньше, и столько, сколько хотелось бы. Я всегда хочу играть, не хочу перерывов, потому что так я чувствую себя лучше всего и наилучшим образом готовлюсь к матчам. Хочу играть каждый третий день. Я чувствую себя хорошо и полон энергии».

Издания Relevo и Sport пишут, что в «Реале» приняли решение — истекающий летом 2024 года контракт с хорватом продлен не будет. Более того, если достойного предложения из Европы не последует, то Модрич рассмотрит вариант завершения карьеры. Правда, есть большая вероятность, что если спроса на топ-уровне на Луку не будет, то он вернется в загребское «Динамо», где начинал карьеру.

Ветеран подготовил «Реал» к своему уходу

Время Луки уходит — его контракт заканчивается 30 июня, а Анчелотти уже предложил полузащитнику место в тренерском штабе. Как пишет As, тот отказался, так как пока настроен на продолжение карьеры футболиста. Скорее всего, уже не в «Реале»: молодые Эдуардо Камавинга, Орельен Тшуамени и Федерико Вальверде уже стабильно демонстрируют топ-уровень. В резерве ждут своего шанса еще более юные проспекты.

В какой-то степени хорват уже примерил на себя роль тренера: это остается за кадром, но он обучает молодых партнеров на тренировках, и их прогресс — в том числе заслуга Модрича. «Тренироваться каждый день вместе с Кроосом, Каземиро и Модричем — это как получать степень магистра», — говорил два года назад Анчелотти, и с ним невозможно не согласиться.

Вальверде, Камавинга и Тшуамени уже входят в число самых дорогих полузащитников по данным Transfermarkt (французы стоят по 90 миллионов евро, уругваец — 100). Работа рядом с Лукой сделала сильнее каждого из них.

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«Модрич всегда один и тот же, — говорит Вальверде. — Он — эталон в раздевалке, даже если не играет много. Он никогда не грустит, он самый конкурентоспособный. Это воин, и мы восхищаемся им. Он пример для всех. Мы, молодежь, наблюдаем за ним и учимся у него. Я старался научиться как можно большему».

Средняя линия «Мадрида» на годы вперед — наследие, которое Лука оставил на «Сантьяго Бернабеу». И это отражается даже на трансферной политике. Например, Арда Гюлер, по словам деда турка, окончательно выбрал «Реал» после звонка от ветерана — Модрич завещал юному хавбеку свой 10-й номер после ухода. Но Лука подарил Гюлеру кое-что важнее магических цифр на белоснежной футболке: опыт тренировок и игр вместе с одним из лучших полузащитников поколения закладывает серьезный фундамент на будущее. Каждая тренировка с таким мастером, который повидал в футболе абсолютно все, — настоящий подарок.

Видимо, совсем скоро «Реалу» придется расстаться со знаковым полузащитником. 12-летняя эпоха Модрича в Мадриде совпала с одним из самых успешных отрезков в истории клуба: три чемпионства (в конце сезона должно добавиться четвертое), пять побед в Лиге чемпионов (возможно, будет шесть) и еще свыше десятка других трофеев. И во всех этих триумфах хорват играл важнейшую роль.

Даже сейчас, когда игровое время Модрича снизилось, его влияние окутывает всю команду — от доверия в важнейших матчах до работы с будущими и уже настоящими звездами «Сантьяго Бернабеу». Модрич — олицетворение искусства полузащиты. Его пасы внешней стороной стопы, изящные уходы от соперников и другие элегантные (а главное — эффективные) действия делали «Реал» машиной по завоеванию трофеев. И Лука сделал все, чтобы еще годы после его ухода эта динамика сохранялась.

Ну а нам остается смаковать последние выступления Модрича в футболке «Реала». Хотя белокурый гений уже приучил нас, что он и волшебство — понятия идентичные, потому вряд ли мы сильно удивимся, если в «Реале» примут решение, что в следующем сезоне качества Луки команде еще пригодятся.