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Испания

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Захарян в игре. Экстренный выход на замену, опасные угловые и растущее доверие

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной», Захарян вышел на 16-й минуте и был заменен в конце
Андрей Кузичев
Корреспондент
Арсен Захарян в матче «Осасуна» — «Реал Сосьедад» (1:1).
Фото AFP
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Российский легионер провел очередной матч в Испании.
Испания. Ла Лига. 15-й тур
02 дек, 23:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:1
Реал Сосьедад

Кто бы что ни говорил, а дебютный сезон Арсена Захаряна в Испании мы рассматриваем словно под микроскопом. Слишком давно наши футболисты не отправлялись в ла лигу, и для российского полузащитника сейчас все внове, поэтому отмечается каждая деталь. Первые минуты в примере, первое попадание в стартовый состав, первые полезные действия вроде разгона голевой атаки или завершившейся взятием ворот подачи углового...

Дебют в Лиге чемпионов и полный матч в главном еврокубке — тоже события. Против «Зальцбурга» Захарян отыграл все 90+ минут, мог забить и получил весьма лестные оценки. Однако на гостевую игру с «Осасуной» Иманол Альгуасиль выбрал другую версию состава и поменял исполнителей сразу на семи позициях. И — надо быть объективным — именно субботняя расстановка была близка к привычно оптимальной.

Арсен Захарян в&nbsp;матче против &laquo;Зальцбурга&raquo;. Захарян впервые вышел в старте в Лиге чемпионов. И сыграл действительно классно

Вот только сказать подобное о дебюте игры в Памплоне нельзя. Для начала не побеждавшие почти полтора месяца хозяева забили в первой же атаке. Потом верный шанс совместно упустили пробивший во вратаря Садик и запустивший мяч с добивания выше цели Барренечеа. И, наконец, промахнувшийся из отличной позиции вингер получил травму в единоборстве, которых в любом матче случается с десяток.

У Альгуасиля было несколько вариантов внеплановой замены. Очевидный — в лице звезды «Реал Сосьедад» Ойярсабаля. Механический — как ставка на Шо, который стилистически похож на быстроногого и резкого Барренечеа. Однако, едва получив сигнал от медиков о необходимости замены, тренер поднял со скамейки Захаряна. И такое доверие, бесспорно, обращает на себя внимание. Как и то, что Арсен все лучше понимает партнеров, а они — его.

Арсен Захарян в матче против «Осасуны».
Фото AFP

Показателен момент, когда формально прикрывавший левый фланг Захарян совершил рывок в правую часть штрафной под заброс Мендеса и не успел к мячу на долю секунды. Или нетипичный розыгрыш углового с пытавшимся поразить ближний угол Кубо. Для басков скорее характеры корнеры с подачей на ближнюю штангу с последующей скидкой. И в субботу Захарян этот номер повторил несколько раз, однако в первом случае подрезка Ле Нормана завершилась тем, что дальнюю штангу не смог замкнуть Садик.

Пропустивший из-за тяжелой травмы почти весь прошлый сезон нигериец, вернув чувство гола, в этом сезоне забивает исключительно с дальней дистанции. Причем — второй тур подряд. Просто подхватывает мяч, тащит его к штрафной и не оставляет шансов вратарям, выжимая максимум из не самых очевидных моментов. С очевидными же не ладилось не только у Садика.

Игроки &laquo;Реал Сосьедад&raquo; радуются победе над &laquo;Альмерией&raquo;. Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте

Уже во втором тайме после еще одного углового Захаряна не забил Мерино. И он же — успев на добивание после атаки Кубо — перевел в разряд супермена совершившего невероятный сейв Эрреру. Захаряну в этой атаке забить с подбора было нереально, но мяч Арсен сохранил и вывел на опасный удар партнера. Когда же появилась возможность бить самому — на пути мяча уже в штрафной оказался защитник.

Не сказать, что это тянуло на понятие «голевой момент», но смотрелась атака с дальней дистанции перспективно. Как и еще одна попытка Захаряна, причем в обоих случаях россиянин выходил на ударную позицию после взаимодействий с главной звездой «Сосьедад» Кубо. Ну а то, что на последних минутах Арсена поменяли, — совершенно рядовая ситуация. Гости владели территорией и давили, поэтому в игру вступил классический финишер в лице Андре Силвы.

Ставка на долго лечившегося португальца не сыграла, и команда из Сан-Себастьяна может с уверенностью утверждать, что не досчиталась в субботу очков, отпустив в отрыв идущий пятым «Атлетик». Да и преследователям дала шанс. Ну а Захарян постепенно становится все более важной деталью в командном механизме «Реал Сосьедад» и скорее может записать неделю себе в актив. Не хватило результативных действий и, само собой, побед. Но факт, что уровень доверия к россиянину растет.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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