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Сегодня, 11:15

Агент Сафонов объяснил, почему Севикян выбрал «Ференцварош», а не «Краснодар»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Футбольный агент Алексей Сафонов заявил в интервью «СЭ», что Эдгар Севикян рассматривает «Ференцварош» как трамплин для дальнейшей карьеры в более статусном европейском чемпионате.

— Севикян переходит из «Пари НН» в «Ференцварош». Сергей Юран не понял этого решения футболиста, а вы?

— Насколько я знаю, делами Севикяна занимается его отец. Пишут даже, что он вложил свои 300 тысяч для того, чтобы трансфер состоялся. Так что это такая семейная история. Мне некорректно ее обсуждать. Это первый момент.

Во-вторых, у Севикяна перед глазами стоит пример Сперцяна. «Аякс» хотел купить полузащитника «Краснодара», но отказался от этой идеи, так Эдуард играет в чемпионате России. Думаю, если бы Сперцян выступал за рубежом, то трансфер бы состоялся.

— Считаете, что «Ференцварош» для Севикяна — некий перевалочный пункт?

— Не думаю, что футболист и его отец мечтают всю карьеру провести в Венгрии. Это скорее многоходовка. Проявить себя в «Ференцвароше» и двигаться дальше, в более статусный чемпионат. Из Венгрии в нынешних условиях это сделать проще, чем из того же «Краснодара», куда сватали полузащитника. А 300 тысяч наверняка вернутся отцу Севикяна от последующего трансфера его сына. Во всяком случае мне эта ситуация видится именно так.

Важно, что Эдгару не потребуется много времени для адаптации. Он жил и играл в Испании, знает, что такое Европа. У него же, кстати, есть младший брат. Говорят, даже одареннее его. (21-летний Эрик Севикян выступает за испанскую команду «Силла». — Прим. «СЭ»). В общем, это семейное решение. Люди знали, на что шли, вложили в трансфер собственные деньги. Нужно просто пожелать Севикяну удачи.

13 января сообщалось, что Севикян в ближайшее время должен будет подписать контракт с «Ференцварошем».

Эдгар Севикян. «У Севикяна перед глазами пример Сперцяна, которого «Аякс» не купил из РПЛ». Интервью агента Сафонова
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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