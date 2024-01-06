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Сегодня, 13:56

Агент защитника «Сочи» Дркушича подтвердил интерес к игроку со стороны бельгийских и немецких клубов

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Вани Дркушича, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны европейских клубов.

Ранее сообщалось, что кандидатурой футболиста всерьез интересуются клубы из бундеслиги и чемпионата Бельгии.

«Это действительно так, есть серьезный интерес из Германии и Бельгии», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Также агент рассказал о возможном трансфере словенского игрока этой зимой.

«Каждое трансферное окно есть вероятность, что любой игрок может сменить клуб. Это касается и Вани, если у него будет хороший вариант, как летом. В этом случае мы вновь поговорим с «Сочи» и посмотрим, что из этого получится», — добавил Ратковица.

В этом сезоне 24-летний Дркушич провел за «Сочи» 14 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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